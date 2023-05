"Est-ce que je ne serais pas enceinte ? " Drôle de phrase, drôle de femme. Muet, j'observe son visage anguleux. Eve est une pierre laissée à l'état brut, aux pommettes et sourcils puissants, un être dont la préciosité se révèle dans la façon d'être et de penser. Mais Eve découvre que ses trois aïeules directes sont mortes en couche. Le compte à rebours est enclenché. Soupçonnant une maladie portée par un gène d'origine néandertalienne, son mari et leur fils adoptif ont dix lunes pour sauver la femme et la maman de leur vie... Enquête génético-paléolithique en même temps que roman philosophique, La Vénus de la vallée mosane interroge les origines et le développement d'une humanité bien plus homogène que d'aucuns le prétendent.