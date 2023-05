Un tout nouveau titre dans la collection de livres matières de référence ! Une loutre toute douce, un martin-pêcheur avec de belles couleurs, des canetons mignons... . Que de choses à observer au bord de l'eau ! Sur chaque page, une photo est associée à un mot et à une matière à caresser qui encourage l'enfant à s'attarder afin de toucher, ressentir, observer pour comprendre et mémoriser tout en s'amusant ! Cet imagier est particulièrement ergonomique : les coins sont arrondis, la couverture est matelassée et le format est compact pour les petites mains.