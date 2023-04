Le grand livre du pain et de la viennoiserie

A la fois aliment plaisir et base nutritive de nombreux peuples, le pain est pétri dans le monde depuis la nuit des temps. Préparé très facilement avec des ingrédients simples et peu onéreux, il se décline à l'infini dans une variété de textures, de couleurs et de goûts pour toutes les occasions, toutes les saisons. Ce livre propose une exploration complète du pain et des douceurs classiques de la boulangerie. De la baguette typiquement française, aux pains pita à garnir, en passant par l'ancêtre du croissant ou encore les douceurs vapeur d'Asie, découvrons ensemble le plaisir simple de pétrir, façonner et cuire les pains, miches, couronnes et autres briochettes. Ce livre se divise en 6 chapitres : Techniques et bases boulangères (levain liquide, levain pâteux, pré-ferment poolish, bouler...) ; Pains de France (pain de campagne, baguette tradition, pain bis, fougasse...) ; Pains du monde (pain polaire, bao, paximadi, pain azyme...) ; Petite boulange de France (croissant, pain au chocolat, chausson aux pommes, gâche de Vendée...) ? Petite boulange du monde (babka, english muffins, krapfen, suisse...) ; Cuisiner avec du pain (pain perdu, soupe de pain, gnocchi de pain, langos...). Chaque recette est illustrée d'une photographie gourmande.