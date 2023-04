Histoires inouïes en Limousin

Situé à la croisée de tant de chemins, le Limousin a hérité d'un passé très fertile et haut en couleurs. Dans cet ouvrage, l'auteur a ainsi sélectionné les histoires les plus incroyables qui ont émaillé la vie de cette région ; histoires rigoureusement véridiques qui empêchent de refermer les pages du livre. En Limousin, savez-vous que l'on trouva un monstre humanoïde qui intrigua l'Europe entière ; qu'un industriel de l'acier assassiné signa l'une des plus mystérieuses affaires criminelles de notre pays ; qu'un inquisiteur aux yeux perçants fit frémir tous les Français ? Ecrites avec un suspense haletant, ces histoires sont pour la plupart quasiment inconnues du grand public, car l'auteur est allé dépoussiérer les archives, percer des secrets... Pour la première fois, il nous entraîne sur les traces de ce mystérieux prêtre qu'un insecte de couleur rouge sauva d'une mort épouvantable. Il nous raconte aussi l'histoire de ce fabuleux trésor trouvé dans un banal champ de blé, de ce corbeau qui fit trembler la région avec ces lettres incendiaires, ou encore de l'arrivée bien surprenante d'extraterrestres un soir d'automne 1954... Prêts à vous émerveiller ?