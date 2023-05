Cordes et noeuds

"Boîte à outils" BAO, une collection de référence pour les clubs de vacances, les centres de loisirs... Un complément précieux pour les animateurs, enseignants, parents, éducateurs... Devenez un expert de la vie en pleine nature, en suivant les conseils des maîtres du scoutisme. Que la force soit avec vous ! Si je vous dit nÅud en huit double, nÅud de Palomar, nÅud de pavillon ? Et si vous répondez quésaco ? Alors plongez tout de suite, dans cet opus des BAO. Les nÅuds d'alpinisme, de marin et de pêche n'auront plus de secret pour vous.