Les animaux de la ferme. Avec stickers

Concentration, détente et amusement sont au programme de ce super livre de Mandalas pour les petits ! Concentration, détente et amusement sont au programme de ce super livre de Mandalas ! Les enfants y découvriront des animaux de la ferme à colorier dans d'incroyables décors. Les pages intérieures détachables et la couverture sont agrémentées de vernis pour un rendu très attrayant. De jolis stickers compléteront les mandalas pour le plaisir des petits artistes.