Enigmes à l'intérieur du corps humain. Résous 25 mystérieuses affaires

Dans ce livre très astucieux, 25 affaires des plus énigmatiques sont racontées. L'auteur propose au lecteur de les résoudre en solo ou en équipe, et de se plonger dans les profondeurs du corps humain. Qu'est-ce qui détermine la couleur des yeux ? Comment fonctionnent nos sens ? Et les neurones, comme ça marche ? Que se passe-t-il lorsque nous respirons ? Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans ce livre grâce à des petits textes explicatifs abordant de nombreux concepts médicaux : un virus, le fonctionnement de la respiration, celui de la vision ou de l'odorat, la fonction du système pileux, la constitution osseuse. Le lecteur est amené à résoudre de mystérieuses affaires faisant appel à sa logique, son sens de l'observation, et à son imagination ! En bonus : les réponses sont révélées grâce à un détecteur magique ! Placé sur le texte, la réponse invisible à l'oeil nu apparaît !