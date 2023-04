Quel rigolo, ce coq Rico ! est un bel album pour les tout-petits qui joue avec les animaux de la ferme et la sonorité des mots. Chaque planche introduit un nouvel animal dans une saynète humoristique. Le livre propose une double lecture sur un récit simple et rimé, mêlé à des illustrations accompagnées d'onomatopées : Groin ! Coââ ! Coin coin ! Ouaf ! Bêê ! Meuh ! Le petit lecteur / la petite lectrice y trouve une résonance et un amusement grâce aux cris familiers de la ferme, faciles et drôles à reproduire, qui permettent de différencier les animaux. L'enfant se familiarise aussi avec les rimes, au vocabulaire simple, à quelques exceptions près, dans le but aussi d'apprendre de nouveaux mots. C'est aussi un album à lire au coucher : le coq se réveille au début et s'en va dormir à la fin. Et contrairement à Rico, que le hibou, Hou ! Hou ! , vient soudain déranger, l'enfant pourra dormir à poings fermés... comblé par les charmants dessins façon papiers collés de Gaëlle Berthelet.