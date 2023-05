Le Nouveau Belline. 53 cartes oracle et un livre de 152 pages

Découvrez une version inédite du célèbre Oracle Belline ! L'Oracle Belline nous invite à trouver en nous la sagesse nécessaire pour intégrer les leçons de nos expériences. Il nous invite à l'écouter et à collaborer avec lui. C'est un extraordinaire compagnon de route qui cherche à nous ouvrir les portes d'une spiritualité consciente et investie, humble et centrée, honnête et infinie. C'est dans cette énergie que l'auteure a créé cet oracle de 53 cartes, en conservant son nom original, tout en apportant plus de densité symbolique et onirique au support visuel. Grâce au livre d'accompagnement de 152 pages, vous serez à même d'approfondir l'interprétation des cartes dans leurs polarités positives et négatives, pour vous aider au mieux à en saisir les messages.