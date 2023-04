Le dessin manga shojo. Les techniques essentielles en 50 modèles

Quand on possède la technique, tout est possible : dessiner un personnage en mouvement, varier ses expressions, ajouter des ombres, mettre en relief un visage, colorer son dessin aux feutres à alcool... Pour maîtriser pleinement ces divers procédés, il faut les aborder étape par étape. Les modèles expliqués dans ce livre permettent d'atteindre deux objectifs essentiels : prendre immédiatement plaisir à dessiner tout en acquérant des bases solides. A chaque leçon, vous apprendrez de nouvelles techniques. En élargissant ainsi progressivement votre socle de compétences, vous gagnerez en assurance et pourrez enfin dessiner comme un vrai mangaka Shojo !