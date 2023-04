Classiques cultes. Facile, rapide, bon !

FACILE, RAPIDE, BON ! Des plats cultes et savoureux De l'entrée au dessert, apprenez à cuisiner les délicieuses recettes traditionnelles du terroir français. Des gougères aux trois fromages au Saint-honoré, en passant par le coq au vin, les classiques cultes de la gastronomie française n'auront plus aucun secret pour vous ! Avec des conseils zéro déchet et écoresponsables pour cuisiner plus vert.