Bac Économie Term STMG. Livre de l'élève. Edition 2023

- Un ouvrage détachable. - Le choix de la simplicité : - Une maquette attractive et lisible ; - 12 chapitres courts et visuels ; - Une approche qui va à l'essentiel. - Des situations fil rouge pour une bonne immersion. - De la méthodologie et des révisions pour faire progresser l'élève et le rassurer. - Plus de 105 ressources numériques nombreuses et accessibles à tous. - Un livre du professeur enrichi et imprimé en couleur (offert sur prescription). - Un dossier "Bienvenue en Terminale" comportant : une explication des matières de STMG, un récapitulatif des objectifs de Terminale, 2 pages concernant l'orientation après le Bac, une évaluation des acquis de 1re. Pour l'élève : des outils innovants - + de 40 exercices interactifs autocorrigés - Des pages de révision. - Des mini-cas d'entrainement. - Un livret de révisions détachable de 16 pages. - Des fiches méthodologiquesPour l'enseignant : des outils concrets - Un livre du professeur enrichi, imprimé et en couleurs (offert en cas de prescription). - Une banque de ressources l'Actubox. - Des webinaires de partage d'expérience. Pour tous : des ressources numériques attractives à flasher sur le manuel papier. - 12 quiz interactifs Kyushi - Websérie Charlie & Gus : 4 épisodes en BD animée - 12 podcasts de cours - + de 35 liens vidéo - Des liens web