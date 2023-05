Les Templiers, l'héritage dans la pierre. Les lieux templiers d'Europe

Ce livre fait notamment le tour de France des lieux templiers et il ne se limite pas à l'hexagone, loin de là. On découvre à travers les recherches relatées dans l'ouvrage des endroits étonnants et des vestiges qui invitent à la visite, qui poussent à la curiosité d'en savoir plus. L'Ordre demeure présent dans la pierre. Le livre nous plonge dans un passé qui n'est pas mort. L'Ordre des Templiers né en Palestine en 1118 à n'a pas fonctionné en Occident comme celui d'Orient. La partie occidentale a soutenu le coût des installations et des activités en Orient. En Europe, découpée en Provinces templières, lesquelles ne correspondent pas aux Etats modernes, les Templiers ont exercé nombre de métiers et ont soutenu une véritable réforme sociétale. Que ce soit en France, en actuelle Belgique, en Italie, dans la péninsule ibérique, en Allemagne ou ailleurs, l'Ordre s'est implanté en des lieux à la fois commerciaux, stratégiques et de pénétration sociétale utile. Ce livre fait notamment le tour de France des lieux templiers, et il ne se limite pas à l'hexagone, loin de là. On découvre à travers les recherches relatées dans l'ouvrage des endroits étonnants et des vestiges qui invitent à la visite. L'Ordre demeure présent dans la pierre. Philippe Liénard est un auteur à succès d'articles et d'émissions et de conférences en France et en Belgique au sujet des Templiers. Il est un chercheur et un auteur de talent en la matière qu'il maîtrise de façon passionnante. Cet ouvrage est le cinquième, dédié en particulier aux lieux templiers