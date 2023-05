Architecture militaire et patrimoine mondial

Fruit d'un séminaire organisé en octobre 2022 par la Mission du patrimoine mondial du ministère de la Culture et par l'Etat-major spécialisé pour l'outre-mer et l'étranger (EMSOME) du ministère des Armées, cet ouvrage traite d'un sujet généralement peu abordé : l'architecture militaire à travers le temps et l'espace, au travers d'exemples de sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ou sur la liste indicative. Sous l'analyse croisée de la conservation du patrimoine et de l'art militaire, sont ainsi évoqués tant l'architecture médiévale du Moyen-Orient (citadelles d'Erbil et d'Alep, Crac des chevaliers, château de Kerak) que celle du bassin méditerranéen (La Valette, ouvrages de défense vénitiens des XVIe-XVIIe siècle en Croatie...), de l'Inde médiévale (forts de colline du Rajasthan), d'Afrique subsaharienne (châteaux fortifiés du Ghana, fort de Niagassola au Mali) et de France (fortifications de Vauban).