La nature, belle et sauvage

C'est au XIXe siècle que le concept de "nature sauvage" a désigné un lieu naturel et précieux à protéger. Avant cette prise de conscience, durant plus de 12 000 ans, l'homme n'a cessé de transformer, dans une course effrénée, les différents endroits de la Terre en agglomérations, usines, blocs de béton... Seuls quelques pays ont sauvegardé des espaces de nature sauvage, qu'immortalise ce très beau-livre à travers un tour du monde exceptionnel, jalonné de panoramas presque irréels, tant ils sont spectaculaires, peuplés d'animaux en liberté en Estonie, en Afrique, Asie, Amérique... ou, plus près de nous, en Europe centrale au milieu des forêts de bouleaux et de chênes, parmi les bisons. Ce voyage illustré de paysages haut en couleurs, d'une rare beauté et signé Claudia Martin, nous donne à admirer ce que pourrait être notre planète si nous la préservions davantage.