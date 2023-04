Bretagne sud. Avec 1 Plan détachable

A qui doit-on les mystérieux mégalithes ? Quels châteaux forts médiévaux, forêts légendaires et coiffes voir en particulier ? Où écouter de la musique celtique ? Voici la Bretagne sud, une région qui enflamme l'imagination ! Depuis Nantes, la capitale historique, jusqu'à Quimper et la Cornouaille ouest, en passant par les sites qui ont inspiré les peintres de l'école de Pont-Aven, Lorient, avec son Festival Interceltique, sans oublier le coeur de l'Armorique, les maisons traditionnelles et les Marches de Bretagne, laissez-vous séduire par cette terre unique ! Explorez la partie sud de la Bretagne avec la série "guide light" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 8 itinéraires de visite passionnants - des cartes indiquant l'emplacement des 72 sites traités - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun - nombreuses curiosités historiques et culturelles - photos en couleurs - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication - au format de poche - contient des plans supplémentaires de Nantes et de Rennes - échelle 1 : 330 000.