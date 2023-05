L'Evangile tel qu'il m'a été révélé simplifié. Tome 25, Jésus persécuté, Lui la sagesse du Père

AVEC LES DIALOGUES AUTHENTIQUES, SANS LES LONGUES DESCRIPTIONS NI LES LONGS DISCOURS Voici une transcription dynamique et fidèle de l'Evangile tel qu'il m'a été révélé pour jeunes et adultes. AVEC LES DIALOGUES AUTHENTIQUES, SANS LES LONGUES DESCRIPTIONS NI LES LONGS DISCOURS Voici une transcription dynamique et fidèle de l'Evangile tel qu'il m'a été révélé pour jeunes et adultes. Ce vingt-cinquième volume réécrit par Valérie Arroyo en fait une chronique passionnante et spirituelle.