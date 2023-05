Les sagesses antiques. De Socrate à Marc Aurèle. Ces philosophes qui nous aident à vivre

Depuis 2500 ans les philosophes antiques nous permettent de questionner nos choix individuels et collectifs et d'engager un dialogue. Collection Barbara illustrée et en bichromie. Les philosophes nous lèguent des outils pour démêler nos confusions. Chacun à leur manière, ces auteurs s'immisçaient dans la vie de leurs disciples pour transformer de l'intérieur leur sensibilité, leur manière de voir le monde et de vivre parmi les autres. Cette intention travaille leur oeuvre, et nous travaille par ricochet depuis 2 500 ans. Dans nos vies bruyantes et mouvementées, voici ce que nous propose la lecture de leurs oeuvres : un théâtre en marge du monde, à l'écart de son tumulte et de ses influences, où l'on peut enfin se poser, questionner nos choix individuels et collectifs et engager un dialogue avec soi-même. Quitte à repenser, quels que soient son âge et son histoire, ses certitudes et son éducation.