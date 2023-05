Les plus belles pépites de Corse

50 lieux, parmi les plus photogéniques de l'île, sélectionnés par Les Pépites de France Merveilles naturelles, petites plages amoureusement dénichées, villages authentiques, somptueusement accrochés à la montagne... L'équipe du compte Instagram Les Pépites de France vous dévoile sa sélection des 50 lieux parmi les plus photogéniques de Corse pour (re)découvrir l'Ile de Beauté ! Du Cap Corse aux falaises de Bonifacio, des piscines naturelles des cascades de Purcaraccia aux pozzines du plateau de Coscione, des plages paradisiaques des Lavezzi aux hauteurs du village de Sartène... Piochez, dans ce catalogue forcément subjectif des beautés corses, l'excuse parfaite à une escapade d'une heure, d'une journée, ou d'un week-end. Anecdotes, activités, sites à voir, mais aussi conseils et infos pratiques vous aideront à choisir, selon vos goûts et vos envies !