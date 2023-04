J'apprends à dessiner les animaux

Avec ton livre ardoise et ton feutre effaçable, apprends à dessiner tes animaux préférés ! Retrouve 15 modèles d'animaux incontournables en pas-à-pas : le chien, le chat, le cheval... La méthode Philippe Legendre propose des dessins décomposés en formes simples et réalisables en quatre étapes. Dessine, efface et recommence à l'infini !