L'invité(e) de trop

Un mariage sélect sur une île. Treize invités. Un cadavre. Un mariage au large de l'Irlande, sur une île belle et sauvage. Julia, à la tête d'un magazine, est déterminée et ambitieuse ; Will une étoile montante de la télé-réalité. La fête se doit d'être à l'image de leur insolente réussite : tenues de créateur, décor somptueux et hôtes triés sur le volet. Le réseau mobile est peut-être capricieux et la mer agitée, pourtant chaque détail a été planifié d'une main experte par la wedding planner. Mais la perfection est toute théorique, les invités bien trop humains. Au fur et à mesure que le champagne coule, le ressentiment et l'envie remplacent la joie et les voeux de bonheur. Et après un black-out, voilà qu'on crie au meurtre...