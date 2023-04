A partir de son histoire familiale et de son propre parcours d'émancipation personnelle, mais aussi nourri de son expérience d'artiste intervenant dans les prisons et les Centres d'Hébergement d'Urgence, Antony Quenet s'interroge sur ce que signifie être un homme à l'époque de #MeToo et sur la possibilité d'une réinvention de sa propre masculinité. Sur un mode tout à la fois intime et burlesque, et dans une forme de poésie crue qui fait la part belle à la musique et au travail du son, BRUTES bouscule les codes et embrasse les combats féministes dans un élan de tendresse radicale pour les hommes. Pièce écrite pour cinq comédiens