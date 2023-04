Orson et Valentin

Sous le règne de Charlemagne, deux jumeaux sont séparés à la naissance. L'un, Valentin, sera élevé à la cour du roi ; l'autre, Orson, grandira parmi les ours dans la forêt. Quinze ans plus tard, Charlemagne entre en guerre contre les païens qui vénèrent les arbres, les sources et les ours. Les chemins des jumeaux vont se croiser... Pièce écrite pour une dizaine de comédiens, environ 5 femmes / 5 hommes.