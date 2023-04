Ils sont sur l'autoroute, chacun perdu dans ses pense?es. La vie de?file, scande?e par les infos, les faits divers, les slogans, toutes ces histoires qu'on se raconte – la vie d'aujourd'hui, souvent cruelle, parfois dro?le, avec ses faux gagnants et ses vrais loosers. Fre?de?ric, lanceur d'alerte devenu conducteur de poids lourds, Catherine, qui voudrait ge?rer sa vie comme une multinationale du CAC 40, l'e?crivain sans lecteurs en partance pour " Ailleurs ", ou encore Sylvain, un pe?re surendette? en route pour Disneyland avec son fils... Et si leurs destins finissaient par se croiser ? Caustique et percutant, Aires de?nonce toutes les de?rives de notre socie?te?, ses inepties, ses travers, ses banqueroutes. Et vise juste ! Une cole?re salutaire, comme un direct au coeur.