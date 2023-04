Dragon Quest - Emblem of Roto Tome 27

Une épopée Dark Fantasy 100% inédite dans l'univers de Dragon Quest ! A Aliahan, Aros et ses compagnons se battent encore contre Gunung, le roi des carnassiers ressuscité, et contre les monstres engendrés à l'infini par les racines. C'est alors que surgissent le roi Dragon, qui semble avoir perdu la raison, et Gorgona, le roi des Enfers. La confusion se répand sur le champ de bataille : Li est gravement blessé au cours de son combat contre Gunung et Aros tombe dans un piège tendu par Gorgona... Pendant ce temps, au reliquaire du Jipang, Harold fait voler la barrière de protection en éclats et s'acharne à vouloir s'emparer des trésors sacrés. Bezel, le seigneur de la Sagesse, essaie de le contrer avec une explosion magique... Les renforts venus des quatre coins du monde convergent vers Aliahan, et la bataille franchit un nouveau cap !