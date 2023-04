La Mère, la Sainte et la Putain : trois visages, trois états d'être de la féminité, imposés ou revendiqués. Une femme dit toutes les étapes traversées, entre le moment où elle tombe amoureuse et celui où elle va enfanter. Une autofiction queer d'amour passionnel. "Le portait trash et touchant d'une génération de mères aux identités multiples, enfin libres". Glamour "Une lettre ouverte, une plaie à vif que les mots viennent suturer sans anesthésie". Librairie Les Champs Libres "Sans complaisance, au rythme d'une mélopée, les trois statuts imposés au corps de la femme". Culture Livres