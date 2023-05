Reconnaître et cuisiner les plantes sauvages

Le plaisir retrouvé de la cueillette ! Initiez-vous à l'activité la plus ancienne des hommes : la cueillette ! Ail des ours, câpre, sureau noir, coquelicot, mauve, trèfle des prés, carotte sauvage, pissenlit, bourrache, épicéa, chénopode blanc, tilleul à grandes feuilles... Un cahier pour apprendre à reconnaître, à cueillir et à cuisiner plus de 20 plantes sauvages et comestibles, au fil des saisons. Des plantes courantes, nutritives et saines Des recettes simples, des astuces de conservation Des activités, des conseils pour retrouver ce lien fondamental avec la Nature.