Les meilleures copines et La soirée, deux livres très appréciés des enfants, sont ici réunis en un seul volume, avec plus de 700 autocollants pour habiller et coiffer les amies qui font du shopping, organisent une soirée pyjama et sont invitées à un bal de fin d'année. Les amies organisent un pique-nique, une sortie au cinéma et une soirée pyjama. Elles se préparent ensuite pour le bal de fin d'année de leur école. Les enfants auront plaisir à décorer la salle et à les habiller pour chaque circonstance avec plus de 700 autocollants de tenues et d'accessoires.