Rome. Histoire. Culture. Coups de coeur

Située au centre-ouest de la péninsule italienne, près de la mer Tyrrhénienne, partez à la découverte de la capitale italienne qui est également la capitale de la région Latium. Peu d'endroits surpassent Rome. Ici, toutes les charmantes ruelles mènent à d'innombrables places (Navona et Campo dei Firoi) et fontaines (Trevi) toutes plus belles les unes que les autres ! Chargée d'histoire et de culture, vous pourrez vous promenez dans l'ancien mercati, visitez les vestiges du forum avant de vous engouffrer dans le colisée ou bien encore, de pénétrer dans le Palais des papes. . Outre ses charmes historiques, architecturaux et culturels, la ville aux sept collines vous régalera de par sa gastronomie (avec les pâtes Cacio e pepe de Da Tonino) et ses vins de caractères. Retrouvez toute l'expertise de National Geographic et toujours des cartes et plans détaillés- Un format réduit et un papier allégé plus pratique à manier et à emporter Une fabrication revue et une nouvelle charte graphique Des gros plans thématiques sur l'histoire du pays, sa culture et son patrimoine Des doubles pages promenades pour vous guider Un guide d'adresses sélectionnées par National Geographic