500 recettes plancha, barbecue. Et autres spécialités estivales

500 recettes pour profiter pleinement de l'été : plancha ou barbecue party, apéritif estival, salades légères, desserts rafraîchissants, etc. - Côté barbecue : brochettes d'espadon à la grecque, poitrine de boeuf mariné au soja et gingembre, papillotes de poivrons au saint-marcellin... - Côté plancha : gambas marinées au citron vert, pavé de thon au beurre de tomates séchées, légumes croquants à la lavande... - Les sauces et les marinades : sauce BBQ, sauce aïoli, marinade antillaise, marinade au citron... - Les salades gourmandes : salade de courgette, feta et framboises, salade de boulgour aux petits légumes, salade pimentée de tomates aux petits oignons... - Les plats stars de l'été : tartare de daurade à la mangue, soupe glacée concombre-menthe, aubergines farcies végétariennes... - Les desserts ultra-frais : granité de courge au miel et gingembre confit, mousse de fraises, ananas caramélisé au rhum... - Les cocktails et les smoothies : punch glacé aux fruits, sangria, mojito, smoothie litchi-papaye...