Danse du feu sur le trapèze

Auteur de romans noirs, Eric entreprend l'écriture de son livre le plus personnel, ouvrage dans lequel son double, un homme comme lui handicapé, se laisse entraîner dans un kidnapping à la grande époque de l'activisme gauchiste. Mais la fiction ne va pas tarder à entrer en collision avec la réalité et le passé venir chambouler le présent. Par amour pour Nassera, retrouvée après de longues années de séparation, et alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, Eric se retrouve embringué dans l'enlèvement d'un idéologue de la mouvance identitaire.