Envie de lieux sacrés. 150 hauts lieux de spiritualité en France

La France offre un foisonnement incomparable de hauts lieux énergétiques et mystiques vénérés par les populations au cours des siècles. Ces sites de grande spiritualité, qu'ils soient préhistoriques, celtes, hérités des traditions monothéistes ou issus d'autres horizons, ont marqué l'histoire de notre pays et transformé les paysages. Des oratoires primitifs aux alignements de Carnac, du mont Sainte-Odile à la cathédrale de Chartres, de Montségur à la pagode des mille bouddhas, ce livre dévoile les beautés de plus de 150 sanctuaires sacrés où souffle le divin. Illustrés par de superbes photographies, les textes inspirants invitent le lecteur à découvrir ces trésors religieux parfois méconnus, leur histoire, ainsi que les mystères et les légendes qui les entourent. Le plus pratique : des pictogrammes indiquent la fréquentation, la qualité patrimoniale du site, ainsi que la commune où il se situe.