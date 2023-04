Berlin en quelques jours. 8e édition

Toutes les clés pour découvrir Berlin le temps d'un court séjour. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir la capitale allemande Berlin en quelques jours. Le Reichstag, la porte de Brandebourg, la Pinacothèque, le Musée juif, l'East Side Gallery, la Postdamer Platz... tous les sites principaux décryptés et des clés pour découvrir les lieux insolites ou méconnus de la ville. Des conseils d'habitants pour découvrir Berlin autrement. Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites incontournables, une proposition d'itinéraire et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : se balader dans le Mauerpark le dimanche, découvrir le quartier tranquille de Schöneberg, faire la tournée des bars à Kreuzberg... Des propositions d'escapades hors la ville : château de Charlottenburg, château et parc de Sans-Souci. Des focus sur les restaurants, bars, discothèques, spectacles et la scène gay et lesbienne à Berlin, pour profiter de la bouillonnante vie nocturne de la métropole. Des pages thématiques pour découvrir Berlin selon ses envies : avec des enfants, gastronomie, circuits organisés, art, architecture, patrimoine historique, shopping... De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.