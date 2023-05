Après nos rêves, enfin le jour

Maximilien et Diane ont eu un coup de foudre et doivent se revoir. Romantiques, ils n'ont échangé ni numéro de téléphone ni mail, se fixant simplement un lieu de rencontre. Quelques instants avant leur rendez-vous, Maximilien est victime d'un AVC qui lui fait oublier beaucoup de choses mais pas la sensation que quelqu'un l'attend quelque part. Parviendront-ils à se recroiser ? Les bouteilles à la mer trouvent toujours un rivage Maximilien, la trentaine, terrassé par un accident vasculaire, se réveille après une semaine de coma. Il a tout oublié ou presque ! Alors qu'il renoue avec sa vie d'avant, sa famille et ses anciennes connaissances, une idée l'obsède. Il doit tout mettre en oeuvre pour retrouver une femme brune dont il garde un vague souvenir à la saveur sucrée. Son fantôme le hante. Il entend encore ses talons claquer sur les pavés de Senlis. Comédienne, Diane rêve de percer. Mais sa carrière peine à démarrer. Elle joue les figurantes dans une série tournée à Senlis, attendant le rôle qui fera d'elle une vedette. Pourtant, lorsque le cinéma lui ouvre enfin ses portes, le regret d'une histoire d'amour manquée l'empêche de savourer le bonheur qui s'offre à elle. Entre désirs et soupirs, la vie impose pas mal de chassés croisés.