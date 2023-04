Révoluzzion chez les abeilles

Est-ce une révolte ? Non, c'est une révoluZZion ! A la ruche de l'Ours Endormi, banquets, jeux et bals s'enchaînent sous le règne de Louise CDXXXV, qui se conduit par ailleurs en véritable despote. Le jour où elle assiste à une énième injustice, l'abeille Jennifer ose s'opposer à la souveraine... et la voilà aussitôt chassée de la colonie ! Aidée par deux bourdons et une courtisane rebelle, elle va tout faire pour retrouver sa maison et la transformer en première ruche démocratique du monde... Une aventure inspirante et pleine de rebondissements sur l'importance des convictions !