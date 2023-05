Les livres des politiques. Publier pour être élu.e ?

Jamais la présence en librairie des politiques n'a été aussi massive : programmes électoraux, essais historiques, autobiographies, livres de témoignage, mémoires, romans, etc. Les genres sollicités sont divers mais témoignent d'une même obsession : exister par le livre, endosser la posture d'auteur sinon d'écrivain, troquer l'ingrate identité de professionnel de la politique pour celle, tellement plus valorisante, d'homme ou femme de lettres. Cet ouvrage collectif entend analyser les livres des politiques dans toutes leurs dimensions : leurs contenus bien sûr, mais également les contextes de leur publication, de leur diffusion, les succès et les échecs. La perspective choisie est aussi historique et comparative. Le phénomène est-il spécifiquement français ? La dimension littéraire du rôle présidentiel, du général de Gaulle à François Mitterrand, connaît-elle des équivalents dans d'autres pays ? En revenant sur des figures anciennes d'écrivains politiques et de politiques " écrivants ", cet ouvrage tente d'analyser les ressorts de ce qui s'apparente de plus en plus à une norme pour qui veut acquérir le statut de " personnalité politique ". Car si on publie pour se distinguer ou pour faire campagne, on publie aussi pour survivre à une défaite politique et même, parfois, pour assurer sa place dans l'Histoire.