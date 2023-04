Un oracle pour déprogrammer les blocages au niveau énergétique ! L'Oracle des ressources est un compagnon spirituel ainsi qu'un précieux allié pour favoriser ton bien-être au quotidien. Il t'apportera un éclairage sur les besoins de ton corps, de ton âme et de ton esprit, en accord avec tes énergies du moment. Grâce aux 42 cartes illustrées, au design moderne et coloré, et au livre d'accompagnement de 144 pages tout en couleurs, tu trouveras des conseils de santé au naturel, mais aussi des techniques efficaces et faciles à mettre en pratique pour te guider sur ton chemin d'épanouissement personnel.