Vie Sociale N° 40 : Handicap et vieillesse

Le vieillissement des personnes en situation de handicap constitue une composante d'un phénomène plus vaste touchant l'ensemble de la société. Mais il fait l'objet d'un traitement spécifique : la "barrière des âges" , dès 60 ans, distinguant toujours le secteur des "personnes handicapées" de celui des "personnes âgées" . Ce constat d'un traitement différencié entre deux catégories de publics entraîne diverses questions : repose-t-il uniquement sur le maintien paresseux d'une dichotomie désormais obsolète ou trouve-t-il sens dans une différenciation des besoins et aspirations de ces deux publics ? Et si différenciation des attentes il y a, repose-t-elle sur des caractéristiques intrinsèques à ces publics ou est-elle subséquente au traitement social qui leur est réservé ? Ces questions seront approfondies dans ce numéro de Vie sociale.