La messe autrement dit. Retour aux fondamentaux

S'il y a un domaine qui fait couler beaucoup d'encre et qui suscite régulièrement controverses et polémiques dans l'Eglise, c'est bien celui de la liturgie. Selon sa sensibilité, on se réclame de la "messe de toujours" ou bien de la réforme voulue par Vatican II. Le pape François, dans les récents textes qu'il a publiés (Traditionis custodes, Desiderio desideravi), souhaite justement ne pas faire de la liturgie un sujet de discorde mais en montrer toute l'importance pour la foi et l'unité. C'est dans cet esprit que s'inscrit le professeur Louis-Marie Chauvet, grand spécialiste de la question. Tout en prenant acte des mutations de la société contemporaines dans son rapport au sacré, au rite, au fait de célébrer, il reprend, pas à pas, la structure de la liturgie eucharistique pour en expliquer le sens et la cohérence. Se ressourçant dans l'Ecriture et la Tradition, la liturgie doit révéler, selon l'adage bien connu, la foi des fidèles : "Lex orandi, lex credendi" .