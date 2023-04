Avec vous... au collège. Cahier allophone découverte du collège

Accueillir les élèves qui arrivent en France et associer leurs parents/proches pour garantir la réussite scolaire. Avec vous... au collège permet à l'élève d'évoluer facilement en français dans son collège et de progresser en français grâce à six séquences. - Les présentations : se présenter et faire connaissance. - Le temps : raconter sa journée et parler de ses activités scolaires et extrascolaires. - En classe : communiquer en classe et comprendre les normes scolaires. - Les lieux : parler de son environnement et s'orienter dans l'espace. - Les personnes : s'adresser aux adultes référents et raconter des expériences. - Le système éducatif : comprendre le système scolaire français. Pour chacune des six séquences, un parcours récurrent : - les doubles-pages Je, Nous, Notre Collège proposent une progression qui facilite l'inclusion scolaire des élèves et favorise leur autonomie ; - la double-page Mon répertoire plurilingue permet à l'élève de noter, traduire ou dessiner les mots et les phrases qu'il/elle aura rencontrés ; - la page Nos échanges propose des ressources pour favoriser l'implication des parents/ proches et faciliter la communication avec la communauté éducative ; - la page Mes réalisations est consacrée aux productions des élèves afin de permettre le réinvestissement des acquis de la séquence. La collection Avec vous... - un cahier pour l'élève + didierfle. app pour accéder aux audios et aux vidéos de phonétique - un cahier pour l'enseignant(e) avec les corrigés des activités - un guide pédagogique gratuit en ligne + audios et vidéos sur www. didierfle. com/avec-vous - une version numérique pour l'élève et pour l'enseignant(e) en vente sur la eboutique. didierfle. com