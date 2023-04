Tokyo dream

Triangle amoureux explosif à la cour du Japon ! Izumi Tanaka n'est pas une ado ordinaire : débarquée de Californie, elle vit depuis peu à la cour japonaise avec son père, le prince. Pas facile de s'intégrer, quand on ne maîtrise pas les codes, et qu'on crée le scandale en sortant avec son garde du corps. Alors que le mariage de ses parents se prépare, Izumi doit se tenir plus à carreau que jamais ! Mais comment garder son calme lorsqu'on est larguée (pour son bien paraît-il), et qu'on se retrouve entre les mains d'un jeune tuteur très séduisant ? La princesse Izumi arrivera-t-elle à faire le choix du coeur ? Une comédie romantique à lire dès 13 ans.