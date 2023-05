Mob psycho 100 Tome 2

La nouvelle série de ONE, l'auteur de ONE-PUNCH MAN ! L'ombre et la lumière, Mob et Teru... Deux jeunes garçons dotés de pouvoirs psychiques qui vont devoir s'affronter. Shigeo Kageyama (alias " Mob "), un jeune garçon taciturne, a anéanti la secte du Smiley grâce à son attitude blasée et à ses impressionnants pouvoirs psychiques. Quant à Teruki Hanazawa (alias " Teru "), chef de l'ombre du collège du Vinaigre Noir, il a mis au tapis les voyous du collège de Mob grâce à ses incroyables pouvoirs. Que va-t-il se passer lorsque ces deux garçons dotés de super pouvoirs vont se retrouver face à face ?