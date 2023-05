Blood Lad Tome 3

Staz, un vampire surpuissant et craint de tous, rechigne à sucer le sang des humains. Ce qui l'intéresse avant tous ce sont les mangas, les jeux vidéos et les animés. Mais sa rencontre avec une humaine tombée du ciel va bouleverser sa vie. Staz s'est fait jeter en prison par sa soeur Liz. Pour espérer en sortir, il se bat sans relâche contre des zombies, mais il se fait rétamer à chaque tentative et est renvoyé dans sa cellule. Pendant ce temps, afin de sauver Fuyumi dont le corps a commencé à disparaitre, Wolf va devoir affronter un démon mutant créé par Franken !! Le moment semble être venu pour Staz et Wolf de s'unir pour former un duo d'enfer et latter tout ce qui bouge !!