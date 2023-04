Coloriages Minecraft. 45 coloriages et plus de 80 stickers !

Des scènes Minecraft incroyables à colorier ! Plus de 45 scènes à découvrir et à mettre en couleurs selon tes envies ! Plonge en eaux profondes pour colorier un gardien géant, donne vie à une scène de combat avec des Ender dragons, et anime un champ de champimeuh... Retrouve tous tes personnages et créatures préférés à colorier ! En bonus : plus de 80 stickers pour agrémenter tes coloriages ! Un livre de coloriages non-officiel.