Ben Harper, vagabond du blues

A travers cet ouvrage, Stéphane Koechlin retrace le parcours de cette icône du folk rock et célèbre plus de 30 ans de carrière, de musique et d'engagements politiques et sociaux. - En 1994, le disque Welcome to the Cruel World impose une nouvelle voix dans le paysage de la musique américaine. Ben Harper a alors 23 ans, mais chante du blues ou de la soul comme s'il avait vécu mille existences. - Né dans un magasin de musique, grand poète de la slide guitar, il raconte de sa voix douce l'histoire et les souffrances du peuple, entouré de compagnons qui ont tout quitté pour le suivre sur la route. Cette route remonte jusqu'aux plus anciennes plaintes noires, au mythe des vagabonds révoltés du blues dont la musique de Ben Harper fait revivre les épopées héroi ? ques.