La caricature longtemps imposée de Louis XI (1423- 1483) était celle d'un tyran laid, cruel et fourbe, un bigot lâche, inculte et obscurantiste. Jean Favier nous rappelle qu'avant toute chose, il fut l'un des grands hommes d'Etat français. Il y a du Richelieu avant l'heure chez cet homme pour qui la fin justifie tous les moyens. Et s'il est passé à côté de la Renaissance, négligeant l'effervescence intellectuelle qui règne dans les autres cours d'Europe, sa science du gouvernement laisse pantois tous les ambassadeurs. L'homme est stupéfiant, aussi bavard que méfiant. Informé de tout, il prend lui-même les petites décisions comme les grandes. Son principal défaut aura été de ne pas savoir se faire aimer, mais était-ce bien nécessaire ?