On oublie souvent qu'il y a peu de choses en commun entre le jeune roi Louis XIV, l'adolescent de la Fronde, le monarque rayonnant de 1661, le souverain impérieux de 1685 et le vieillard affaibli des dernières années. A l'aide de nouvelles sources, Thierry Sarmant fait redécouvrir l'homme, le prince véritable, trop longtemps caché derrière les éloges de ses flatteurs comme derrière les caricatures de ses ennemis. Il brosse ainsi un portrait inédit de Louis XIV, moins "solaire" et moins "noir" que ceux qui l'ont précédé.