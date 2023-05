L'Initiation

Elle est vierge et innocente. Elle le rend complètement dingue. Leila, 17 ans, mène une vie difficile entre la violence de son père et les railleries de ses camarades de lycée. Cette jeune fille timide et secrète n'a qu'un seul rêve : faire de brillantes études pour échapper à son quotidien sordide. Edward, jeune homme beau et arrogant, passe sa vie à profiter des plaisirs sans limites auxquels son statut privilégié lui donne accès. Fêtes, sexe, alcool, tout, pourvu que ça puisse combler sa profonde solitude. Lorsqu'ils se rencontrent un soir par hasard, leur attraction est telle que leurs deux mondes contraires vont en être bouleversés. Entre rires, larmes, violence, initiation sexuelle et passion dévorante, Leila et Edward réussiront-ils à surmonter toutes les épreuves qui se dressent sur leur chemin pour vivre pleinement leur amour interdit ?