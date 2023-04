Le petit oracle de l'astrologie. Le coeur sur la lune

Laisse-toi guider par les messages des astres et de l'Univers ! L'astrologie est une discipline ancestrale qui accompagne les hommes depuis des millénaires. Véritable outil de connaissance de soi et de compréhension des cycles de la vie, elle est une boussole qui te permet de te reconnexter à tes ressources, à ton potentiel et à ta magie. Les 64 cartes de ce petit oracle te feront découvrir cette sagesse et te guideront sur le chemin des étoiles. Elles répondront à toutes tes interrogations, t'accompagner au quotidien et ainsi créer une vie qui te ressemble. Que la magie du ciel t'inspire et te révèle à toi-même !