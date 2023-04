Le Québec - 50 itinéraires de rêve, un magnifique album tout en couleurs qui vous fera voyager dans les plus belles régions du Québec ! Laissez-vous inspirer pour votre prochain voyage ! Le Québec - 50 itinéraires de rêve vous fera voyager dès la première page. Ce magnifique album se présente comme une splendide source d'inspiration et une boîte à outils pour imaginer et préparer votre prochaine excursion sur les plus belles routes du Québec. Ce livre abondamment illustré de photographies plus spectaculaires les unes que les autres vous amène notamment à la découverte des paysages inoubliables et des villages de charme de la Gaspésie, de la Côte-Nord, de Charlevoix, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent. Il vous conduit le long du chemin du Roy ou sur les routes historiques de la Montérégie. Il vous invite à sillonner les Cantons-de-l'Est, à travers vergers et vignobles, et les Laurentides, d'une station de ski à l'autre. Il vous propose des escapades dans les dynamiques villes de Montréal et de Québec, mais aussi des expéditions au coeur des grands espaces sauvages de la Mauricie et de Lanaudière. Le Québec - 50 itinéraires de rêve décrit au jour le jour chaque itinéraire et met en lumière les expériences inoubliables à vivre, les villes et villages à explorer et les paysages à admirer. Il présente aussi pour chaque parcours les coups de coeur personnels de nos auteurs et collaborateurs, de nombreux encadrés sur des faits étonnants et des capsules mettant en lumière les expériences inoubliables à vivre au cours de chaque itinéraire. Offrez ou offrez-vous le Québec avec ce livre époustouflant !